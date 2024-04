Conheça como é feito treinamento dos policiais do batalhão de choque da PM Militares falam sobre rotina, perigos do dia a dia, além do uso dos equipamentos como bombas de gás e bala de borracha

Policiais militares do batalhão de choque do Distrito Federal falam sobre a rotina, perigos do dia a dia, além do uso dos equipamentos como bombas de gás e bala de borracha. Para atuar na área é preciso fazer cursos específicos dentro da PM e, depois de formado, os treinamentos são diários. O tenente Valença explicou como foi o treinamento e o resultado dele. O batalhão de choque integra o comando de policiamento de missões especiais, que atualmente tem cerca de 30 PM's.