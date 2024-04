Conheça os caminhos inventados pelos pedestres do Distrito Federal Especialistas explicam o que são linhas do desejo; caminhos são inventados em uma cidade pensada para carros

O quadro Achei no DF desta semana mostra os caminhos inventados pelos moradores do Distrito Federal. Pedestres criam novas rotas em uma cidade pensada para os carros. Especialistas explicam ainda o que são as linhas do desejo.