Correios e agências da Caixa terão serviços compartilhados até fim do ano Os serviços do PIS, o FGTS e o seguro-desemprego também estarão disponíveis nas unidades dos Correios

As agências dos Correios firmaram parceria com as agências da Caixa Econômica Federal e vão ajudar nas demandas. Os serviços do PIS, o FGTS e o seguro-desemprego também estarão disponíveis nas unidades dos Correios.

Os clientes do banco poderão receber atendimento por videoconferência para os serviços de atualização cadastral, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais e orientações sobre o abono salarial.

Quem quiser, poderá postar e retirar encomendas em pontos de coleta instalado também em algumas casas lotéricas. A integração está em fase de testes, e a ideia é oferecer serviços do banco em todas as unidades dos Correios até o fim do ano.