Criação da faixa de pedestre no Distrito Federal completa 27 anos Em 2023 houve queda de 66% no número de mortes de pedestres na faixa, em relação a 2022

Em comemoração ao 27º aniversário da criação da faixa de pedestres no Distrito Federal, o Detran realizou uma ação educativa nesta segunda-feira (1). Foram realizadas atividades interativas e entrega de material educativo com foco nos procedimentos de segurança para pedestres e condutores na travessia das faixas não semaforizadas. Nas vias urbanas do DF são 4.471 faixas de pedestres. Só neste ano, cerca de 1.500 já foram revitalizadas. Em 2023 houve queda de 66% no número de mortes de pedestres na faixa, em relação a 2022.