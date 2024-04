Crianças de creche na Estrutural ganham novo pet de estimação A instituição tinha o Nino, um bode adulto de estimação que foi morto há alguns dias no bairro Santa Luzia

As crianças da creche Guerreiros da Alegria vão ganhar um bode filhote nesta segunda-feira (25). A instituição na Estrutural tinha o Nino, um bode de estimação que foi morto há alguns dias. O animal era muito querido pelas crianças e funcionários, que se abalaram com a notícia. O novo pet Zeca deve animar a todos na creche do bairro Santa Luzia.