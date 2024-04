Dia do Pão Francês: alimento é um dos mais populares no Brasil População brasileira consome, em média, 2,3 milhões de toneladas de pão francês por ano

Dia 21 de março é celebrado o Dia do Pão Francês, alimento bastante popular no Brasil. O pão movimenta a economia brasileira e está no coração do povo. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), a população brasileira consome, em média, 2,3 milhões de toneladas de pão francês por ano. Atualmente, são mais de 80 mil padarias no Brasil, que produzem produtos panificados diariamente.

O pão é um alimento barato, acessível e nutritivo. Dá energia para as pessoas, e com as novas tendências da panificação moderna, são oferecidas variedades de pães com vitamina D, vitamina C, pães com grãos e fibras, de fermentação natural e muitos outros que ajudam a regular o intestino, dar mais saciedade, ajudam na sensação de bem-estar, bom humor, entre outros benefícios.

O alimento, que é um dos preferidos e tem lugar garantido na mesa dos brasileiros, também é conhecido como pão de sal, de trigo, de água, filão, careca, cacetinho, marraqueta, entre diversos outros nomes distribuídos pelas regiões do país. Confira acompanhamentos preferidos dos brasilienses para o pão.