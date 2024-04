Distrito Federal abre 38 mil vagas de emprego em fevereiro

Alto contraste

O Distrito Federal abriu 38 mil vagas de emprego apenas no mês de fevereiro. Em todo o país foram mais de 306 mil postos de trabalho com carteira assinada, considerado o melhor resultado mensal em dois anos. O setor que mais empregou foi o de serviços. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho).