Entenda como funcionam as bacias de contenção que evitam alagamentos

O mês de abril começou com chuvas na maioria das regiões do Distrito Federal. Segundo o Inmet, só no primeiro dia do mês já choveu mais de 30% do total esperado para os próximos 30 dias. Com o aumento das chuvas, os reservatórios amortecem a vazão das águas antes de chegarem aos córregos, diminuindo os riscos de erosão, enchentes e alagamentos.

Segundo o engenheiro civil e técnico da Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF, Márcio Francisco Costa, as bacias recebem toda a captação das bocas de lobo. Elas têm a finalidade de acumular os resíduos para limpeza da água e lançar no corpo hídrico de maneira mais leve. Isso impede que o córrego receba muita água no final das redes de drenagem.