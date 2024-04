Especialista alerta para os ricos de espalhar fake news

Alto contraste

Nesta segunda-feira (1), mais conhecido como ‘primeiro de abril’, é celebrado o Dia da Mentira. Atualmente, em tempos de internet e de crescente uso da inteligência artificial, a propagação das fake news tem se tornado cada vez mais comum. Elas representam um dos fenômenos mais preocupantes na era da informação digital e consistem em informações falsas criadas e divulgadas com o intuito de enganar, manipular ou influenciar os leitores.

Desde boatos inofensivos até narrativas complexas, muitas pessoas compartilham fake news subestimando as consequências. No entanto, especialistas advertem que as repercussões para os responsáveis por criá-las ou propagá-las estão se tornando cada vez mais graves. O advogado Max Kolbe explicou que no Brasil mentir não é crime, mas é necessário ter cuidados, para evitar prejuízos.