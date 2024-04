Exame de DNA mostra que mulher de 60 anos não é filha de Pelé Maria do Socorro realizou dois exames com filhos do ex-atleta para saber se teria parte na herança

Saiu o resultado da justiça e o teste de DNA da mulher que afirma ser filha de Pelé deu negativo. Maria do Socorro realizou dois exames com filhos do ex-atleta para saber se teria parte na herança. A mulher, de 60 anos, deverá pagar as custas do processo, que será arquivado. O teste realizado com o material genético do filho do Pelé, Edinho. O da irmã, Flávia, foi parcialmente inconclusivo. A juíza do caso achou desnecessário a realização de um novo exame.