Garota de programa teria sido morta em Luziânia por dívidas de drogas

Um homem foi preso em Luziânia, Entorno do DF, suspeito de matar uma mulher a tiros. Crime teria sido motivado por dívida de R$ 2 mil em drogas que garota de programa com o suspeito. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Moradores da região se surpreenderam com a crueldade do crime. O caso ainda está sendo investigado.