GDF decreta ponto facultativo para servidores nesta quinta (28) O ponto facultativo vale apenas algumas áreas; medida foi publicada no Diário Oficial para celebração da Páscoa

O Governo do Distrito Federal decretou ponto facultativo para os servidores a partir de quinta-feira (28). A medida foi publicada no Diário Oficial para celebração da Páscoa. O ponto facultativo vale apenas algumas áreas. Alguns setores como saúde, segurança, vigilância sanitária, limpeza urbana e transporte público não estão no grupo e vão continuar prestando serviços sem interrupção durante o feriado.