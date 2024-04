GDF libera R$ 23 milhões para pagamentos de parcelas do cartão Prato Cheio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Secretaria de Desenvolvimento Social liberou R$ 22.933.500 para pagamento das parcelas de R$ 250 do Cartão Prato Cheio. Os novos cartões emitidos estão disponíveis para retirada desde o dia 1º de abril.

Os nomes dos novos beneficiários do Cartão Prato Cheio podem ser consultados no site GDF Social. No portal, o cidadão pode obter informações sobre a agência do Banco de Brasília (BRB) em que vai retirar o cartão. É imprescindível que a busca seja feita apenas pelo titular do auxílio, mediante a apresentação de documento original com foto e CPF.