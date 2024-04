Governador do DF cobra providências da Secretaria de Educação sobre falta de merenda em 15 escolas A denúncia foi feita pelo Sindicato de Professores para a Câmara Legislativa do DF

Sindicato dos Professores denuncia falta de itens da merenda escolar em cerca de 15 escolas públicas do Distrito Federal. A denúncia foi feita pelo sindicato para a Câmara Legislativa do DF. “Não estão entregando carne vermelha, frango, peixe, óleo, ovos, leite, macarrão… É carne suína praticamente todos os dias, e com uma grande quantidade de gordura”, denunciou o diretor do sindicato. Com o isso o Governador Ibaneis Rocha cobrou providências da Secretaria de Educação.