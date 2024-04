Governo entrega 100 escrituras públicas para novas empresas do DF O evento de entrega aconteceu no Palácio do Buriti e contou com a presença do governador Ibaneis Rocha

Nessa terça-feira (26), 100 escrituras foram entregues para empresas do Distrito Federal. A iniciativa do GDF vende terrenos da Terracap a empreendedores, por meio da concessão ao direito real de uso e por um preço mais acessível, por programas Pró DF e Desenvolve DF. O evento de entrega aconteceu no Palácio do Buriti e contou com a presença do governador Ibaneis Rocha.