Gravação de DVD de Léo Santana tem registros de brigas e furtos

A gravação do DVD do Leo Santana no Mineirão, em Belo Horizonte, teve mais de 50 registros de pelo menos 50 boletins de ocorrência de furto de celulares. Teve briga na plateia e o cantor precisou parar o show por causa de uma confusão na pista. O evento teve a participação da Iza, Ana Castela e Ivete Sangalo. A assessoria do artista não se pronunciou e a produção do show também não respondeu.