Grupo é preso por falsos serviços para pessoas com problemas psiquiátricos Quadrilha cobrava por aplicativos de mensagens, exames e consultas de pacientes; suspeitos foram presos no DF e em Goiás

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quatro pessoas foram presas suspeitas de cometer o crime de estelionato. Segundo a Polícia Civil de Goiás, integrantes da quadrilha fingiam ser funcionários do setor de cobrança de uma clínica da cidade de Rio Verde. Eles cobravam, por aplicativos de mensagens, exames e consultas de pacientes.

Pelo menos 17 pessoas teriam sido enganadas pelo grupo. Após denúncias, agentes identificaram o esquema e os membros envolvidos. A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal. Três pessoas foram presas em Goiânia e uma no DF.