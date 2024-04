Homem é preso em flagrante ao tentar embarcar com 8 kg de cocaína para Noruega Segundo a Receita Federal, o jovem, residente de São Paulo, escondeu a droga em fundos falsos distribuídos em duas malas

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante ao tentar embarcar com 8 quilos de cocaína para Oslo, na Noruega, nesta sexta-feira (15) no Aeroporto de Brasília. Segundo a Receita Federal, o jovem, residente de São Paulo, escondeu a droga em fundos falsos distribuídos em duas malas. Ele foi encaminhado à Polícia Federal e vai responder por tráfico internacional de drogas, podendo pegar até 20 anos de prisão.

“A droga estava meticulosamente escondida em fundos falsos das malas, utilizando diversos materiais de embalagem, incluindo plásticos e papel carbono, além de ter sido impregnada com substâncias de odor forte. No entanto, essas medidas não foram suficientes para escapar à vigilância dos Auditores e Analistas da Receita Federal, juntamente com os cães de detecção de drogas”, informou o órgão.