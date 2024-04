Homem morre afogado no espelho d'água da Praça do Buriti Bombeiros encontraram vítima desacordada, a três metros da borda; local tem 40cm de profundidade

Um homem de 35 anos morreu afogado neste domingo (31) no espelho d'água da Praça do Buriti, em frente ao Palácio do Buriti, em Brasília. O CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF) foi acionado e encontrou o homem deitado com o rosto dentro da água a 3 metros da borda. O espelho d'água tem 40 centímetros de profundidade.

Os agentes retiraram a vítima de dentro da água e começaram a tentativa de ressuscitação, que seguiu por 20 minutos. Apesar dos esforços, os sinais vitais não foram restabelecidos e os bombeiros declararam a morte. O nome do homem não foi divulgado. A dinâmica do acidente não foi informado.