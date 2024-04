Idoso morre após acidente entre dois carros no Park Way O acidente aconteceu na noite de Natal de 2023 e família de vítima está sem resposta desde então

Uma família busca resposta para um acidente gravíssimo que vitimou um idoso no Park Way. O acidente aconteceu na noite de Natal de 2023 e deixou uma pessoa morta e outra ferida. Segundo o Corpo de Bombeiros, os carros envolvidos na colisão ficaram destruídos devido à tamanha a força da batida. Um dos veículos atingiu uma árvore e o segundo capotou e, na sequência, colidiu contra um poste de iluminação pública.

Um dos carros era conduzido por um homem de 61 anos, que foi encontrado pelos bombeiros fora do veículo, com escoriações no braço direito e uma lesão no nariz, mas consciente e orientado. Já o motorista do outro carro foi encontrado no chão, sem sinais vitais. A família está sem resposta desde então.