Jojo Todynho se envolve em suposta agressão contra colega de faculdade

Jojo Todynho arrumou briga com outra aluna na faculdade onde estuda. A confusão foi do lado de fora e as duas gritaram e se xingaram. Cantora teria dado um tapa no rosto da mulher, mas no vídeo só é possível ouvir a outra garota dizendo para Jojo tirar a mão do rosto dela. Funkeira negou que tenha batido na mulher e explicou que a confusão começou em um grupo de mensagens que a aluna teria debochado ela.