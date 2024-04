Jovem com sequelas da dengue passa por tratamento no Hospital de Base Segundo a mãe, João Miguel Alves teve derrame de pleura, o rim parou e ele teve três perfurações no intestino

Balanço Geral DF| 22/03/2024 - 14h31 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share