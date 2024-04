Mãe e filha são atropeladas em faixa de pedestre de Águas Lindas Logo após abatida, vítimas se levantaram assustadas e foram levadas para o hospital da cidade com escoriações

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mãe e filha foram atropeladas na faixa de pedestres no Setor Camping Clube, em Águas Lindas de Goiás. O acidente ocorreu na avenida principal da cidade e foi registrado por câmera de segurança de um estabelecimento. Logo após abatida, as vítimas se levantaram assustadas e foram levadas para o hospital da cidade com escoriações. A mãe teve fratura na coluna e a filha lesões na perna.