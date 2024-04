Marina Ruy Barbosa posta alerta na web sobre terremoto no Japão A atriz mostrou um aviso da Defesa Civil que recebeu no celular avisando sobre o "forte tremor esperado em breve"

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Marina Ruy Barbosa está no Japão e levou susto com o terremoto que teve na região. A atriz mostrou um aviso da Defesa Civil que recebeu no celular avisando sobre o "forte tremor esperado em breve”. O alerta informava para que todos ficassem calmos e procurassem abrigo nas proximidades. Marina viajou com os pais e o noivo, o empresário Abdul Fares.