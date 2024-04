Moradores de Águas Lindas reclamam da falta de asfalto há mais de 15 anos

Alto contraste

Moradores do bairro Bela Vista, em Águas Lindas de Goiás, reclamam que região está há mais de 15 anos sem asfalto. Eles afirmam que a prefeitura promete asfaltar, mas situação não é resolvida. Segundo os populares, toda vez que chove, além da proliferação do mosquito da dengue, enxurrada que desce pela rua causa estragos.

A população relata que até carros da coleta de lixo não passam pelo bairro por conta da precariedade das ruas. Eles reforçam que mesmo com o pagamento do IPTU, nenhum reparo é feito na região. Carros também são danificados com a quantidade de buracos e moradores tem prejuízos com frequência.