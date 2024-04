Motociclista empina moto em alta velocidade e colide com traseira de carro no DF Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista recusou atendimento e o passageiro não sofreu nenhuma lesão

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motociclista colidiu com a traseira de um carro após empinar a moto na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no Distrito Federal, na madrugada deste sábado (16). O piloto, que estava com um passageiro, foi flagrado andando em alta velocidade e realizando manobras na pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista recusou atendimento e o passageiro não sofreu nenhuma lesão. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ato de empinar motos é uma infração gravíssima.