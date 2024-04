Motoristas de transporte pirata brigam por passageiros em Taguatinga

Alto contraste

Motoristas de vans piratas se envolveram em uma confusão no centro de Taguatinga. Um dos envolvidos quebrou o para-brisa da van concorrente com um pedaço de madeira. Segundo testemunhas, os veículos saem da região todos os dias com destino a Morada da Serra, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF. A briga começou por disputa de passageiros.

O motorista que dirigia o carro atingido no para-brisa deu ré e quase atropelou o agressor e outro homem. O condutor bateu em outra van e também em um carro de passeio, que estavam estacionados. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar nenhum dos envolvidos estava no local.