Mulher é presa com arma de fabricação caseira e balde de drogas A polícia chegou até a casa dela depois de perseguir um homem que saiu correndo quando viu a viatura

Uma mulher foi presa com grande quantidade de drogas na Estrutural. Ela também estava com uma arma de fabricação caseira. A polícia chegou até a casa dela depois de perseguir um homem que saiu correndo quando viu a viatura. Na residência a PM encontrou um balde com maconha, cocaína e crack.

A moradora alegou que a droga era de um homem que comparecia esporadicamente na casa dela. Já a arma de calibre 12 estava guardada em uma gaveta. A mulher deve responder por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O rapaz que a PM perseguia conseguiu fugir.