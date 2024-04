Neoenergia é considerada 3ª pior empresa de fornecimento de energia do país As companhias são avaliadas com base no tempo médio em que cada unidade consumidora ficou sem energia

Um levantamento divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel, revelou que a Neoenergia, responsável pelo abastecimento do DF, está entre as três piores distribuidoras de energia do país. As companhias são avaliadas com base no tempo médio em que cada unidade consumidora ficou sem energia e no número médio de interrupções ocorridas.

No ano passado, o consumidor ficou 10,4 horas sem eletricidade, com cinco cortes de fornecimento no ano. O levantamento representa dado médio, tempo e número de eventos de interrupções divididos pelo total de consumidores.

A Neoenergia Brasília esclarece que o ranking não se trata de um índice da empresa que tem a melhor qualidade em nível nacional, mas a duração e a frequência média de interrupções de uma distribuidora em relação a sua área de concessão.

Isso significa que a qualidade do fornecimento percebida pelos consumidores do Distrito Federal é melhor que as dos clientes de outras distribuidoras mais bem posicionadas na lista.