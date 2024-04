Nicole Bahls explica motivo de ter dado fora no ator João Vicente A influenciadora demorou a lembrar da ocasião, mas depois afirmou que não se relaciona com ex de amiga

Nicole Bahls revelou o motivo de ter dado um fora em João Vicente. A influenciadora demorou a lembrar da ocasião, mas o ator reforçou que não era uma pegadinha. Nicole contou que o fora foi porque João já havia se relacionado com Sabrina Santo e que ela não fica com ex de amiga. O ator brincou sobre a ex estar comprometida com outra pessoa na época, mas Nicole revelou que é independente do tempo que tenha passado.