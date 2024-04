No Dia do Circo, conheça como funciona os ensaios, figurinos e rotina A data escolhida é por conta do nascimento de Abelardo Pinto, conhecido como o Palhaço Piolin

O Dia do Circo é celebrado nesta quarta-feira, 27 de março, e homenageia arte circense. A data escolhida é por conta do nascimento de Abelardo Pinto, conhecido como o Palhaço Piolin. O termo circo deriva de ‘circus maximus’, o local, no império romano, em que eram realizadas apresentações como corridas e lutas de gladiadores. Eram locais públicos que serviam como ponto de entretenimento para a população romana. Confira os bastidores e entenda como funciona os ensaios, figurinos e a vida no circo.