Órfãos de feminicídio têm direito a receber auxílio de um salário mínimo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Crianças e adolescentes que perderam as mães, vítimas de feminicídio, já podem receber o auxílio financeiro do Governo do Distrito Federal. A capital é a primeira unidade da federação a instituir o benefício aos menores de idade em situação de vulnerabilidade. Para dar início ao programa, a Secretaria da Mulher realizou uma busca ativa para identificar as famílias que estariam aptas a receber o auxílio.

Após identificados e cadastrados, os contemplados receberam um cartão-benefício pelo Banco de Brasília, onde será depositado mensalmente o valor de R$ 1.412. Atualmente, existem 244 jovens, menores de 18 anos, órfãos de mães vítimas do crime. Segundo a secretaria, a expectativa é de que aos poucos os beneficiários sejam cadastrados no programa.