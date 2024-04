Polícia investiga morte de segurança em estacionamento do Colorado Paulo Roberto Ribeiro Medrado Júnior, de 33 anos, trabalhava como garçom e como segurança no local

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem no estacionamento de um shopping, no Colorado. Paulo Roberto Ribeiro Medrado Júnior, de 33 anos, trabalhava como garçom e como segurança no local. Segundo a polícia, um amigo da vítima relatou que os suspeitos chegaram ao local por volta das 5h e puxaram conversa com Paulo. Momentos depois, o segurança foi baleado. Outras pessoas já foram ouvidas pela polícia e o celular da vítima foi apreendido.