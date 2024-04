Polícia monta esquema de segurança para depoimentos de integrantes de facção Cerca de dez viaturas e quatro motos foram acionadas para cobertura no Setor de Rádio e TV Sul, além de um helicóptero

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um esquema máximo de segurança foi montado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (25) para integrantes de facção prestarem depoimento. Cerca de dez viaturas e quatro motos foram acionadas para cobertura no Setor de Rádio e TV Sul, além de um helicóptero. Quatro integrantes do Comboio do Cão estiveram presentes para o depoimento.