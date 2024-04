Polícia prende criadores do Golpe do Pix Organização criminosa formada por jovens do Gama e de Santa Maria era investigada desde 2021

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (3), três homens suspeitos de criarem o Golpe do Pix. As investigações aconteciam desde o ano de 2021, quando uma vítima do Gama (DF) fez uma denúncia ao perder mais de R$ 16 mil. O grupo criminoso era formado por jovens do Gama e Santa Maria, mas a polícia ainda procura pelos líderes da organização. Segundo a polícia, 18 pessoas foram indiciadas.