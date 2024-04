Presidente da Caixa fala sobre crédito imobiliário para empresários Líderes, gestores e empresários se reúnem para discutir sobre habitação, desenvolvimento econômico e social do Brasil

Nesta terça-feira (19) acontece o almoço-debate do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) no Lago Sul. Líderes, gestores e empresários se reúnem para discutir sobre habitação, desenvolvimento econômico e social do Brasil. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, falou sobre o crédito imobiliário para empresários.

Ele comentou ainda sobre os programas de moradias e o investimento que será feito para o financiamento imobiliário. Vieira disse que há pedidos para que a Caixa crie novos mecanismos de financiamento de outras infraestruturas importantes para o DF.