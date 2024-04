'Problemas da rodoviária serão resolvidos com privatização', garante Ibaneis O governador do DF também falou sobre a dificuldade em contratar mais médicos para o combate à dengue

O governador do Distrito Federal disse que os problemas constantes que os brasilienses enfrentam na Rodoviária do Plano Piloto só vão ser resolvidos com a privatização. Ele afirma que por enquanto manutenções estão sendo feitas para garantir melhorias aos populares.

Ibaneis Rocha também falou sobre a dificuldade em contratar mais médicos para o combate à dengue. Nesta sexta-feira (22) o governador também entregou um campo sintético que estava sendo reforçando em Ceilândia. Outros cinco campos serão reformados em toda a capital.