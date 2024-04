Programa Minha Casa, Minha Vida completa 15 anos nesta semana Entre as novidades estão a adoção de varandas nos novos projetos e de bibliotecas nos condomínios para estimular a leitura

O programa Minha Casa, Minha Vida completa 15 anos nesta semana. Criado em março de 2009, o programa já contratou mais de sete milhões de moradias durante todo esse período. Só no ano passado, foram mais de 500 mil. Iniciativa tem como meta contratar, até 2026, dois milhões de unidades. Entre as novidades estão a adoção de varandas nos novos projetos e de bibliotecas nos condomínios, de modo a estimular a leitura entre os participantes do programa.