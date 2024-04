Sacolão em São Sebastião é furtado sete vezes nas duas últimas semanas Os proprietários desconfiam que o responsável pelos crimes seja um ex funcionário do estabelecimento

Um sacolão que fica em São Sebastião foi furtado sete vezes nas duas últimas semanas. Os proprietários desconfiam que o responsável pelos crimes seja um ex funcionário do local. Apenas no último ano, as lojas da rede de sacolão foram furtadas mais de 30 vezes. Comércios vizinhos também sofreram com a insegurança da região.