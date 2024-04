Secretaria do Meio Ambiente oferece mais de 2 mil vagas para castração Os interessados devem criar uma conta no sistema Participa DF, escolher uma clínica conveniada e confirmar o agendamento

Estão abertas as inscrições para a campanha de castração 2024. Serão mais de duas mil vagas para cães e gatos, e a inscrição é feita apenas online. Quem tiver interesse, deve acessar o www.agenda.df.gov.br até quinta-feira (28) para essa nova fase da campanha. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal, para agendar, os interessados devem criar uma conta no sistema Participa DF, escolher uma clínica conveniada e confirmar o agendamento. É importante baixar o comprovante e levar os documentos necessários no dia do procedimento.