Supremo mantém prisões de três suspeitos da morte de Marielle Franco

Os três presos por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, e de seu motorista, Anderson Gomes, são transferidos para a prisão federal de Brasília. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa devem seguir nesta segunda-feira (25) para as unidades de segurança máxima de Porto Velho (RO) e de Campo Grande (MS).

As autoridades de segurança ainda não informaram para qual presídio cada investigado será transferido. A Polícia Federal informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o crime de execução foi idealizado pelos irmãos Brazão e meticulosamente planejado por Rivaldo. O crime aconteceu em março de 2018, e os três foram presos na manhã desse domingo (24).

A operação teve participação da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Rio de Janeiro. A motivação do crime teria sido um embate entre Marielle Franco e Chiquinho Brazão em torno de um projeto de lei, de autoria de Brazão, que regularizava terrenos dominados pela milícia. Marielle era contra o projeto e considerada o principal ponto de resistência dentro da Câmara de Vereadores.