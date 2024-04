Suspeito de aplicar golpe de quase R$ 1 milhão em servidora se defende

Alto contraste

Seguem as investigações contra um homem suspeito de extorquir uma servidora pública federal e embolsar quase R$ 1 milhão. Ele também teria se relacionado amorosamente com a vítima. Se apresentando como empreiteiro e dono de uma suposta construtora, Abrahão Silva Evangelista, de 30 anos, teria enganado a mulher.

A servidora tentou reverter a quantia, mas foi ameaçada e precisou registrar boletim de ocorrência para conseguir medida protetiva. Abrahão Silva se defende e afirma que tem contratos com a mulher e que está sendo apenas difamado. Outras vítimas do estado do Acre também denunciam o homem.