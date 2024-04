Suspeitos são presos por aplicar golpe do falso consignado em vítima do DF Os autores irão responder por estelionato (fraude eletrônica), organização criminosa e lavagem de capitais

Integrantes de uma quadrilha foram presos suspeitos de aplicar o golpe do falso consignado. As prisões ocorreram em São Paulo e Minas Gerais após denúncia de uma vítima do Distrito Federal. O servidor público, morador de Taguatinga, recebeu uma proposta de portabilidade do empréstimo consignado.

No entanto, depois de receber o dinheiro do novo empréstimo, foi convencido a transferir o dinheiro para uma falsa financeira, acreditando que estaria quitando o empréstimo. Ele teve prejuízo aproximado de R$ 200 mil. Os autores irão responder por estelionato (fraude eletrônica), organização criminosa e lavagem de capitais, podendo ser condenados até 26 anos de prisão. Já os valores sequestrados serão revertidos para reparar o prejuízo causado as vítimas.