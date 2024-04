Temperatura sobe no Distrito Federal e deve chegar a 30 graus Há ainda possibilidades de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

O Brasil enfrenta a terceira onda de calor do ano e o Distrito Federal vai ter a temperatura de 3°C a 4°C acima da média. A previsão para essa segunda-feira (18) é de que o clima possa chegar a 30°C, com umidade do ar girando em torno de 45% a 95%. Há ainda possibilidades de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A bolha de calor que atinge o país ocorre quando uma área de alta pressão permanece no mesmo lugar por dias ou semanas, prendendo o ar quente. Com isso, os estados estão batendo recordes de temperatura para março neste fim do verão. A onda de calor deve se estender até quarta-feira (20), com a virada para o outono.