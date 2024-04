Time do Capital vence Brasiliense e está na final do Candangão 2024 Partida aconteceu no Estádio JK e placar terminou em 3 X 2; final vai ser dividida em dois jogos, ambos no Mané Garrincha

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O time do Capital venceu o Brasiliense novamente e está na final do Candangão 2024. A partida aconteceu no Estádio JK, no Paranoá, e placar terminou em 3 X 2. O Capital vai enfrentar o Ceilândia, que passou pelo Gama, na final do Candangão. A final vai ser dividida em dois jogos, ambos no Mané Garrincha. O primeiro jogo será neste sábado (30) e o outro em 6 de abril.