Vigilância faz fiscalização em feiras para garantir qualidade dos pescados Maior procura acontece nesta época, quando as pessoas consomem mais peixes e frutos do mar, em decorrência da Páscoa

A vigilância sanitária começou a fiscalização para checar a qualidade dos pescados vendidos em feiras e mercados do Distrito Federal. Segundo a Emater, são consumidas cerca de 50 mil toneladas por ano. A maior procura acontece nesta época, quando as pessoas consomem mais peixes e frutos do mar, em decorrência do feriado de Páscoa. Especialistas alertam que consumidores devem estar atentos as características do peixe, para não levar mercadoria estragada.