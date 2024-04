Vinícius Júnior chora em entrevista ao falar sobre casos de racismo O atacante do Real Madrid falou sobre os ataques na Europa durante entrevista coletiva na seleção brasileira

O jogador Vinícius Júnior chorou ao falar sobre racismo que está sofrendo e que mesmo com as denúncias, nada está sendo feito. O atacante do Real Madrid falou sobre os ataques na Europa durante entrevista coletiva na seleção brasileira. Ainda durante a sua fala, Vini destacou que 'só queria jogar futebol' e que espera que sua luta siga servindo de exemplo.