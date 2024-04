Ximbinha diz que fãs de Joelma tentaram matá-lo após separação Músico disse que, após o fim do casamento e da banda Calypso, ele teve até a casa invadida

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ximbinha disse em entrevista que chegou a correr risco de vida, após o fim do casamento com Joelma e encerramento da banca Calypso. “Eu cheguei a correr risco de vida. Uma hora eles [os fãs] ficaram muito violentos”, disse o músico. Ximbinha explicou que teve até sua casa invadida. O guitarrista ficou muito tempo com medo de sair de casa.