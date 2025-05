BNDES impulsiona criação de 2,3 milhões de empregos no país, diz relatório do banco Dado considera os empregos gerados em 2023 nas empresas apoiadas pelo banco e em suas cadeias de fornecimento Brasília|Do R7, em Brasília 01/05/2025 - 15h25 (Atualizado em 01/05/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BNDES é presidido por Aloizio Mercadante Tânia Rêgo/Agência Brasil - 25.2.2025

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) contribui para a geração de cerca de 2,3 milhões de empregos por ano, dos quais 2 milhões são viabilizados por meio de recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), principal fonte de financiamento da instituição. O dado é da primeira edição do relatório anual de emprego, a ser lançado pelo banco no primeiro semestre deste ano.

O documento considera os empregos gerados em 2023 nas empresas apoiadas pelo banco e em suas cadeias de fornecimento, apresentando estatísticas e estimativas sobre os postos de trabalho associados à atuação do BNDES, com ênfase nos resultados obtidos a partir da aplicação de recursos do FAT.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o banco se consolidou como um dos principais motores de geração de emprego no país, com foco em vagas formais e com direitos trabalhistas garantidos, abrangendo empresas de diferentes portes.

Para o dirigente, um terço dos 2,3 milhões de empregos gerados envolve micro, pequenas e médias empresas, e o crédito do BNDES contribui para a movimentação da economia e criação de novas vagas.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mercadante também menciona o crescimento do percentual de empregos gerados na indústria e na infraestrutura. “Em 2023, 34% dos empregos gerados pelo apoio do BNDES estavam na indústria, contra 26% em 2019. Na infraestrutura, quase dobrou. Passamos de 10% para 18% dos empregos gerados neste setor, no mesmo período”, destacou.

As empresas apoiadas pelo BNDES foram responsáveis por 1,6 milhão de empregos em 2023, sendo 1,3 milhão vinculados a recursos do FAT. A cadeia de fornecimento desses empreendimentos gerou impacto adicional de aproximadamente 700 mil empregos, dos quais mais de 620 mil também utilizaram recursos do FAT.

‌



Somando os empregos nas empresas e em suas cadeias de fornecimento, a aplicação de recursos do FAT resultou em cerca de 2 milhões de empregos. Os demais foram impactados por ações do banco com recursos provenientes de outras fontes.

Regionalização

Do total de 2,3 milhões de empregos impactados, aproximadamente 20% estão localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os setores da construção civil e de máquinas e equipamentos foram responsáveis por cerca de 200 mil e 50 mil postos de trabalho, respectivamente.

‌



Os dados sobre empregos nas empresas apoiadas são, majoritariamente, oriundos do Rais (Relatório Anual de Informações Sociais), do Ministério do Trabalho e Emprego. Já os empregos estimados na cadeia de fornecedores são calculados por meio de modelo insumo-produto.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp