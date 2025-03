Bolsonaro é ‘carta fora do baralho’, diz Simone Tebet Ministra afirma que espera justiça e que confia nas decisões do STF; Corte começa a julgar denúncia contra ex-presidente nesta terça Brasília|Do Estadão Conteúdo 25/03/2025 - 10h41 (Atualizado em 25/03/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministra Tebet afirmou que espera justiça e que confia nas decisões do STF Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse entender que o ex-presidente Jair Bolsonaro é “carta fora do baralho”. O STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar nesta terça-feira (25) se aceita a denúncia para abrir ação penal contra o núcleo 1 da trama golpista, que inclui Bolsonaro e outros sete acusados. Ela participou do programa Bom Dia, Ministra, da EBC.

Segundo Tebet, se houve tentativa de golpe de Estado, “aqueles que realmente estiveram envolvidos têm que ser punidos”.

“A meu ver, Bolsonaro é carta fora do baralho. É carta fora do baralho não só porque acredito que vá sofrer as penalidades da lei, mas carta fora do baralho porque também a sociedade hoje está cansada dessa polarização, mas especialmente percebeu o que ele fez no verão passado”, disse, citando o atraso na compra da vacina da Covid durante a pandemia como exemplo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Tebet ainda disse que espera justiça e que confia nas decisões do STF, ainda que possam ser feitas críticas em relação a algum excesso.

‌



Veja o que já aconteceu no julgamento

No início, o presidente da 1ª Turma, o ministro Cristiano Zanin, explicou como será a dinâmica do julgamento:

Leitura do relatório por Alexandre de Moraes;

Sustentação da PGR (Procuradoria-Geral da República)

Defesas, com 15 minutos para cada advogado

Votação das preliminares

Relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes iniciou a leitura do relatório às 9h48. No documento, ele detalha os crimes atribuídos ao grupo, descreve os fatos criminosos, informa que determinou a notificação dos denunciados e menciona a retirada do sigilo da delação de Mauro Cid.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou novamente a favor do recebimento da denúncia contra Bolsonaro e os outros acusados. Na análise, ele afirmou que Bolsonaro e Braga Netto eram líderes do plano de golpe.

Bolsonaro chegou ao STF por volta das 9h30 para acompanhar o julgamento que vai decidir se ele se tornará réu no processo da suposta tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente cumprimentou algumas pessoas e se sentou na primeira fileira, de frente aos ministros.

‌



O STF afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não comunicou previamente a segurança da Corte sobre sua visita. A ausência de aviso prévio contraria o protocolo adotado para a entrada de autoridades no tribunal.

Alguns deputados do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, estão presentes, entre eles Zucco, Zé Trovão, Maurício do Vôlei, Evair de Melo, Paulo Bilynskyj, Mário Frias e Delegado Caveira.